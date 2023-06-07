Стало известно, отправят ли казахстанских военных охранять российские границы

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах мажилиса прокомментировал слухи о возможной отправке казахстанских военнослужащих охранять российские границы и города, передаёт BaigeNews.kz.

Руслан Жаксылыков назвал эту информацию фейком.

"Я вам как министр обороны Республики Казахстан со всей ответственностью заявляю, что Вооруженные силы Казахстана находятся на нашей территории, какие-либо обязательства по выезду, решению каких-то вопросов, миротворческие миссии мы проводим только под эгидой ООН, но на территории стран-участниц ОДКБ мы не выполняем и никуда не собираемся, можете быть спокойны. Никуда мы не выезжаем", - заверил министр обороны.