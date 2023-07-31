Стало известно о состоянии казахстанцев, попавших в ДТП в Турции

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В МИД РК заверили, что казахстанские дипломаты находятся на постоянном контакте с соотечественниками и ведут соответствующую работу.

В МИД РК соообщили о состоянии граждан Казахстана попавших в крупную аварию в турецкой Алании, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на официального представительства ведомства Айбека Смадиярова.

"Из 12 граждан РК двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка", - рассказал пресс-секретарь МИД.

Для выяснения всех обстоятельств и состояния здоровья наших граждан, казахстанский консул незамедлительно выехал в Аланию, где посетил медицинские учреждения и встретился с пострадавшими соотечественниками.

"30 июля тутром в Алании произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 граждан Казахстана. По предварительным данным, полученным от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. В результате столкновения есть пострадавшие, которых экстренно доставили в близлежащие больницы", - рассказал Смадияров.

Он отметил, что казахстанские дипломаты находятся на постоянном контакте с нашими гражданами и ведут соответствующую работу.

О жертвах и других пострадавших в ДТП в МИД не сообщают, адресуя этот вопрос к местной полиции.