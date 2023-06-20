Стало известно о состоянии детей, пострадавших во время урагана в Караганде

Фото: BaigeNews.kz

Стало известно о состоянии детей, пострадавших во время урагана в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Сообщалось, что ветер сорвал искусственный газон с детской площадки в микрорайоне Голубые пруды. В этот момент на нём играли малыши. Одного из них откинуло на несколько метров. Выяснилось, что искусственный газон закрепили по периметру, но в эксплуатацию не сдали, так как подрядная организация должна начать установку игровых элементов.

Аким города Мейрам Кожухов побывал в больницах и узнал о состоянии пострадавших детей.

Как пояснили в многопрофильной больнице Макажанова, состояние одного ребёнка стабильно-тяжёлое, находится в реанимации. Второй мальчик находится в областной детской клинической больнице, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебные мероприятия.

Отмечается, что факту происшествия возбуждено уголовное дело.