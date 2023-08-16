Стало известно, когда откроют новый терминал аэропорта Алматы

Строительно-монтажные работы на новом пассажирском терминале аэропорта завершены на 65%. Его открытие планируется раньше срока, в начале лета 2024 года. Эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом стало известно на совещании акима города Ерболата Досаева с президентом компании TAV Airports Holding Серканом Каптаном.

Аким Алматы обратил внимание на проблемы качества обслуживания в аэропорту, такие как многочасовые очереди и нехватку парковочных мест. Администрация уже предпринимает меры по улучшению качества обслуживания, включая обновление багажных линий и установку новых систем кондиционирования.

По мере открытия нового пассажирского терминала планируют модернизировать действующий. Новый терминал будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий – внутренние рейсы.

Проект по расширению международного аэропорта Алматы включает строительство новых зданий пассажирского терминала и авиации, реконструкцию эстакады, взлетно-посадочной полосы и привокзальной территории.

Стороны также договорились о реализации совместной Дорожной карты, направленной на улучшение качества предоставляемых услуг. Ерболат Досаев выразил готовность оказания всесторонней поддержки со стороны акимата Алматы ввиду стратегической важности объекта.