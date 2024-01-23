Стало известно, как будут проходить V Всемирные игры кочевников в Астане

107 стран изъявили желание принять участие V Всемирных играх кочевников в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказал на брифинге в РСК заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению Игр Абылай Кондыбаев, в V Всемирным играм кочевников примет участие около четырех тысяч участников более чем из 100 стран. На сегодняшний день заинтересованность выразили 107 государств.

"Игры кочевников состоят из трех основных направлений: спорт, культура, наука. В программе соревнований в 20 видах спорта будет разыграно 110 комплектов медалей. В спортивной программе будут проведены соревнования по национальным конным видам спорта, национальным видам борьбы, традиционной стрельбе из лука, охоте с ловчими птицами и интеллектуальным видам спорта. Также в показательную программу войдут 10 различных этнических видов спорта", - сообщил Абылай Кондыбаев.

Он отметил, в столице к играм кочевников не будут строиться новые спортивные объекты. Утверждены шесть основных спортивных инфраструктур: стадион "Астана-Арена", Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, ледовый дворец "Алау", легкоатлетический спортивный комплекс "Казахстан", гостиничный комплекс "Думан", ипподром "Казанат".

Также, по его словам, объекты спортивной программы расположены близко друг к другу по линейной системе: проработана удобная транспортировка участников от гостиницы до места соревнований.

"На сегодняшний день на ипподроме "Казанат" начались капитальные ремонтные работы. Они проводятся за счет средств собственников компании "ERG". Ремонтные работы будут полностью завершены еще до начала игр, и ипподром станет одной из площадок для проведения соревнований высокого уровня вместимостью 10 тысяч зрителей. Помимо спортивных площадок, на ипподроме "Казанат" будет расположен "Центр управления играми", консолидирующий всю необходимую информацию по всем видам спорта", - проинформировал спикер.

Он отметил, основной площадкой культурной программы станет Этноаул "Вселенная Кочевников", который раскинется на 10 гектарах, прилегающих к ипподрому "Казанат".

Кроме того, в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция, на которой будут изучены различные аспекты развития этноспорта. Программа конференции готовится совместно с Министерством науки и высшего образования.

Помимо этого, в организации Игр примут участие около одной тысячи волонтеров.

Абылай Кондыбаев также напомнил, что V Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 14 сентября в Астане впервые. До этого они трижды проходили в Кыргызстане и один раз в Турции.