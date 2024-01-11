Стало известно имя первой соперницы Рыбакиной на Australian Open-2024
Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
149Фото: sports.kz
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Australian Open-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Третья ракетка мира Рыбакина на Australian Open получила аналогичный номер посева и по итогам жеребьевки в первом раунде встретится с 37-м номером рейтинга WTA Каролиной Плишковой из Чехии. Победительница затем сыграет с сильнейшей в паре Кристина Буча (Испания) — Анна Блинкова (Россия).
Другой представительнице Казахстана Юлие Путинцевой предстоит встретиться с одной из квалификанток.
Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января, а в настоящее время Елена Рыбакина выступает на турнире WTA 500 в Аделаиде.
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