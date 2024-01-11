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Стало известно имя первой соперницы Рыбакиной на Australian Open-2024

Сегодня, 08:50
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sports.kz Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:50
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Фото: sports.kz

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Australian Open-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Третья ракетка мира Рыбакина на Australian Open получила аналогичный номер посева и по итогам жеребьевки в первом раунде встретится с 37-м номером рейтинга WTA Каролиной Плишковой из Чехии. Победительница затем сыграет с сильнейшей в паре Кристина Буча (Испания) — Анна Блинкова (Россия).

Другой представительнице Казахстана Юлие Путинцевой предстоит встретиться с одной из квалификанток.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января, а в настоящее время Елена Рыбакина выступает на турнире WTA 500 в Аделаиде.

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