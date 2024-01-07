Токаев поздравил Рыбакину с уверенной победой на турнире в Австралии

Казахстанскую теннисистку с победой в Австралии поздравил Президент Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений", — написал в социальных сетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Елена Рыбакина уверенно выиграла турнир серии WTA 500 в австралийском Брисбене. В финальном матче казахстанка обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Рыбакина выиграла уже шестой одиночный титул в карьере (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, WTA 1000 Рим, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест).

Благодаря победе в Брисбене лидер женской сборной Казахстана заработала 220 тысяч долларов США призовых, 500 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 3-ю строчку.