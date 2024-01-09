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Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса в одиночном разряде

Сегодня, 19:16
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ktf.kz Сегодня, 19:16
Сегодня, 19:16
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Фото: ktf.kz
Третья ракетка мира Елена Рыбакина установила уникальное достижение среди казахстанских теннисистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Рыбакина стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть турнир "Большого шлема" и соревнования серии: WTA 250, 500 и 1000 в одиночном разряде. Для полной коллекции казахстанке не хватает олимпийской медали.

Накануне казахстанка выиграла первый турнир 2024 года, победив на WTA 500 Brisbane International в финале вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Это шестой одиночный титул в карьере Рыбакиной. Помимо турнира в Брисбене, она выиграла: в 2023 году турниры WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Риме, в 2022 году триумфально выступила на "Уимблдоне", в 2020-м победила на турнире WTA 250 в Хобарте, а в 2019 году успешно сыграла на турнире WTA 250 в Бухаресте.

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