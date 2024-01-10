Елена Рыбакина сыграла первый матч после триумфа в Брисбене

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с успехом провела первый матч на соревнованиях в Аделаиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Рыбакина стартовала на втором для себя турнире WTA 500 в сезоне со стадии 1/8 финала, а соперницей казахстанки выступила представительница Испании Кристина Буча. Итогом встречи стала победа Елены в двух сетах — 6:3, 7:5", - пишет издание.

Матч продолжался 1 час 32 минуты.

В четвертьфинале Елена Рыбакина сыграет с победительницей российского противостояния Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой.

Напомним, Елена Рыбакина в финале турнира WTA 500 Brisbane International уверенно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Благодаря победе в Брисбене лидер женской сборной Казахстана заработала 220 тысяч долларов США призовых, 500 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 3-ю строчку.

Казахстанскую теннисистку с победой в Австралии поздравил Президент Казахстана.