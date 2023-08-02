Стало известно, где может отбывать срок экс-глава КНБ Карим Масимов
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В комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК рассказали, где отбывают срок осужденные сотрудники КНБ, полиции, работники судов и других правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с частью 3 статьи 94 уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, осужденные – бывшие работники судов, правоохранительных и специальных государственных органов, лица, уполномоченные на осуществление контроля и надзора за поведением осужденных, содержатся в отдельных учреждениях, независимо от количества судимостей", - сообщили в КУИС.
Указывается, что в случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством (часть 4 статьи 88 УИК), осужденные могут переводиться для дальнейшего отбывания наказания в учреждение смешанной безопасности.
Отметим, что апреле был вынесен приговор экс-главе КНБ Кариму Масимову и его бывшим заместителям Садыкулову, Ергожину и Осипову. В июне стало известно, что апелляционная инстанция его изменила.
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