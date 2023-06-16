Суд изменил приговор Кариму Масимову

Апелляционная инстанция по уголовным делам суда Астаны пересмотрела уголовное дело под грифом "Совершенно секретно" по жалобам экс-главы КНБ РК Карима Масимова и его замов Садыкулова, Ергожина, Осипова и их защитников и изменила приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 24 апреля Масимов и Садыкулов признаны виновными по части 1 статьи 175, части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК РК и осуждены к 18 и 16 годам лишения свободы.

Ергожин признан виновным по части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК РК и осужден к 15 годам лишения свободы.

Осипов осужден по части 3 статьи 362 УК РКс назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года.

"Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова, Садыкулова и Ергожина в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность. Согласно статьи 6 УК РК, закон, улучшающий положение осуждённых, имеет обратную силу и обязателен для применения судами", - пояснили в пресс-службе суда.

В соответствии с изменениями, внесенные законодателем в статью 46 УК, вступившими в силу 21 мая, лицам, ранее не отбывавшим лишение свободы, осуждённым к лишению свободы на срок свыше двух лет за совершение умышленных преступлений, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности (не зависимо от тяжести совершенного преступления).

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу.