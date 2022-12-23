Стали известны сотовые операторы, которые получат частоты для 5G в Казахстане

"Теле 2", "Алтел", "Кселл" и "Актив" выиграли первый аукционный лот по распределению частот 5G в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Накануне состоялся открытый аукцион радиочастот для пятого поколения мобильной связи 5G. Участники соревновались за диапазоны радиочастот для технологии 5G.

Стартовая цена аукциона составила 1,761,225,000.00 тенге.

"В результате цена при торгах (аукционе) на радиочастотные диапазоны увеличилась до 62 669 775 351 тенге, а победителем определился консорциум, состоящий из ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (под брендом "Теле 2" и "Алтел") и АО "Кселл" (под брендом "Кселл" и "Актив", - отметили в пресс-службе.

Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах.

"Ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения, 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G", - сообщили в МЦРИАП.

Кроме того, технология 5G имеет преимущества развития интернет-сервисов для государства и бизнеса, что значительно ускоряет темп развития цифровизации в стране.

К слову, основными пользователями сети 5G могут быть все, начиная от обычных абонентов до крупного бизнеса, нуждающегося в высокой скорости интернета.