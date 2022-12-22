Аукцион на частоты 5G стартовал в Казахстане

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Впервые в Казахстане стартовал запуск электронных торгов по распределению частот среди операторов связи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

Аукцион предполагает распределение полос частот на внедрение и развитие сотовой связи пятого поколения 5G. В целях обеспечения конкурентных условий в конкурсе смогут принять участие компании, соответствующие требованиям.

"Проведение аукциона, предоставит прозрачный механизм распределения радиочастот для технологий 5G. Полагаем, что это даст импульс развитию телекоммуникационных сетей в стране и повлияет на создание новой конкурентной среды для новых операторов", - отметили в МЦРИАП.

По условиям аукциона участник-компания должен иметь разветвлённую магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающую не менее шести областей, городов республиканского значения и столицы, а также иметь соответствующую гослицензию. Участвующая компания не должна находиться на стадии ликвидации или банкротства, должна обеспечить оплату гарантийного взноса.

В МЦРИАП отмечают, что в исследовании международной организации GSMA Intelligence оценивается социально-экономическое влияние, которое будет получено в случае развёртывания технологии 5G в среднем диапазоне с прогнозом на ВВП к 2030 году.

"Так, на основании международного анализа развёртывание 5G в C-band диапазоне приведёт к увеличению мирового ВВП более чем на 610 миллиардов долларов в 2030 году, что составит почти 65% общей социально-экономической ценности от технологии 5G", - отметили в ведомстве.

Помимо измеримого социально-экономического воздействия технологий и услуг 5G, ожидаются дополнительные преимущества, такие как улучшенный доступ к здравоохранению и образованию, повышение общественной безопасности и снижение загрязнения окружающей среды.

"По вышеуказанному исследованию при развёртывании 5G в странах СНГ прогнозируется рост ВВП на 14 миллиардов долларов, из которых доля Казахстана составит 12%", - указывается в пресс-релизе.

Запуск сетей 5G в Казахстане планируется к концу 2022 года в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а в областных центрах - в 2023-2025 годах.

В конце 2021 года Kcell официально запустил связь нового поколения в Туркестане. Он стал первым городом Казахстана, покрытым 5G.