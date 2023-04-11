Стали известны подробности истории с избиением девушки в ТРЦ Усть-Каменогорска

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Оказалось, потерпевшая - студентка одного из колледжей Усть-Каменогорска. Сейчас ей оказывают всестороннюю помощь и поддержку. С ней работают психологи и другие специалисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

"Девушке был предложен вариант дистанционного формата обучения, но она отказалась. Она посещает колледж, ее привозят и увозят с занятий. В колледжах проводится разъяснительная работа, подключены и общественники, городские психологи и уполномоченная по правам детей", - сообщили в Управлении образования ВКО.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК. В рамках следствия полицейские оказываются разглашать подробности дела.

Тем не менее в социальных сетях продолжает появляться различная информация о произошедшем событии. Сегодня стало известно, что мать и отец школьницы, которая избивала девушку в торговом центре, занимают должности в государственных органах.

"Да, мама ученицы одной из школ действительно была сотрудником отдела образования Усть-Каменогорска. Но после произошедшего она по собственному желанию написала заявление об увольнении, и в настоящее время в отделе образования города она не работает", - пояснила руководитель управления образования Инесса Чернышева.

Напомним, факт драки зарегистрирован по части 2 статьи 293 УК РК в ЕРДР Иртышского ОП УП Усть-Каменогорска. Проводится досудебное расследование.

В Антикоррупционной службе по ВКО пояснили, что отец девушки не является сотрудником ведомства.