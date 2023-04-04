Драка школьниц в Усть-Каменогорске попала на видео

Фото: astanatv.kz

Девочки-подростки подрались в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Потасовку снимали на смартфон. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Подростки нецензурно выражались, зачем-то пытались снять одежду с жертвы. Не останавливали их крики о помощи пострадавшей.

Стражи порядка рассказали, что инцидент произошел месяц назад. Однако широкую огласку получил только сейчас.

По факту заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Факт зарегистрирован по части 2 статьи 293 УК РК в ЕРДР Иртышского ОП УП Усть-Каменогорсrа. Проводится досудебное расследование. Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат", - сообщили полиции.

Замначальника следственного управления ДП ВКО Денис Еримбесов уточнил, что с каждой из девушек проведена профилактическая беседа.