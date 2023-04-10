Избиение девушки в ВКО: в Антикоре выступили с заявлением

В Антикоррупционной службе Восточно-Казахстанской области опровергли родство кого-либо из сотрудников с подозреваемой по делу об избиении девушки в торговом центре в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

"В социальных сетях распространяется информация о родственных связях одного из сотрудников Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области с участницами инцидента в торговом центре АДК, имевшего большой общественный резонанс. Официально заявляем, что данный факт не соответствует действительности. Лица, принявшие участие в конфликте, не состоят в каких-либо родственных отношениях с сотрудниками Антикоррупционной службы ВКО", - заявил руководитель ведомства Денис Шакенов.

Авторам слухов он напомнил, что согласно пункту 3 части 2 статьи 274 УК РК распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей влечёт уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

Напомним, факт драки зарегистрирован по части 2 статьи 293 УК РК в ЕРДР Иртышского ОП УП Усть-Каменогорска. Проводится досудебное расследование.