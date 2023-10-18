Стали известны подробности дела о похищении узбекистанца в Алматы

Новыми подробностями дела о похищении гражданина Узбекистана в Алматы поделилась полиция Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники подразделений управления по борьбе с организованной преступностью городов Алматы и Шымкент провели специальные совместные оперативные мероприятия. Стражи порядка задержали троих владельцев кирпичных заводов, жителей Шымкента и Туркестанской области, двое из которых приходились друг другу родными братьями.

Затем полицейские побывали на территории двух заводов и обнаружили там ещё 60 узбекистанцев. Все эти мужчины находились в трудовом рабстве у задержанных.

Иностранцы рассказали, что сначала их приглашали на работу на завод, потом забирали документы, не выдавали заработную плату, а периодически даже применяли физическое насилие и запугивали расправой.

Сейчас 25 иностранных рабочих находятся под опекой НПО “Сана сезим”, а более 30 узбекистанцев помещены в приемник-распределитель из-за того, что у них нет документов, удостоверяющих личность.

Трое узбекистанцев написали заявления в полицию на бывших работодателей. Задержанные находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК: 126 “Незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации” и 389 “Самоуправство”. Назначены экспертизы.

Напомним, в полицию Алматы обратилась женщина, которая сообщила, что её брат, гражданин Узбекистана, сбежал из трудового рабства в Шымкенте и хотел в Алматы обратиться в посольство, но неизвестные выследили его и похитили на автомашине BMW.