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Бывшие работодатели попытались похитить гражданина Узбекистана в Алматы

Сегодня, 16:33
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: baigenews.kz

У гражданина Узбекистана работодатели забрали паспорт и отказались платить зарплату, а когда он решил обратиться в посольство, попытались похитить его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратилась жительница Актобе и сообщила, что её 23-летнего брата похитили в Алматы и увезли в неизвестном направлении на автомашине BMW.

Она рассказала, что её брат – гражданин Узбекистана. Парень работал на кирпичном заводе в Шымкенте. Когда он захотел уволиться, работодатели отказались вернуть ему паспорт и сделать расчёт. Тогда он уехал в Алматы, чтобы обратиться за помощью в посольство.

Также женщина добавила, что ей скинули переписку её брата с неизвестным, который угрожал молодому человеку и требовал самостоятельно вернуться в Шымкент.

"После получения сигнала, сотрудники алматинского УБОП и управления полиции Ауэзовского района выехали в Шымкент, где были задержаны трое “работодателей” 1992,1994 и 1992 годов рождения. Им предъявлено обвинение. Подозреваемые проверяются на причастность к другим возможным преступлениям", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

 

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