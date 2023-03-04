Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов

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Межведомственная оперативно-следственная группой МВД и КНБ продолжает расследование уголовного дела по факту нападений на редакции и представителей СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Клебанов (Маневич) Аркадий Сергеевич. Он задержан и с санкции суда помещен под арест. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК. Задержанный признался в содеянном. Во время допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ", — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве уточнили, что для реализации своих противоправных планов Клебанов-Маневич нанял группу хакеров и исполнителей акций. Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой. Следствие продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.