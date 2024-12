Стали известны победители XVII Международного кинофестиваля "Евразия"

В Алматы завершился XVII Международный кинофестиваль "Евразия" – главное кинематографическое событие Центральной Азии, объединившее мастеров и любителей кино со всего мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В течение недели зрители увидели более 30 фильмов, 22 из которых участвовали в конкурсных программах, а фестивальная площадка стала пространством для диалога, творчества и размышлений.

С поздравительной речью к участникам и гостям фестиваля обратилась Министр культуры и информации РК Аида Балаева. Её приветствие зачитал председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела МКИ РК Рустам Али.

Приз жюри NETPAC - фильм "В неведомую страну", режиссера Махди Флейфель;

Председатель жюри Международного конкурса Нури Бильге Джейлан был награжден "За выдающийся вклад в мировой кинематограф";

Известный казахстанский актер Досхан Жолжаксынов был награжден "За выдающийся вклад в казахстанский кинематограф";

Международный конкурс

Приз за лучшее исполнение женской роли - Флорентина Хольциенгер, фильм "Moon" (Луна), Австрия;

Приз за лучшее исполнение мужской роли - Артур Пачесный, фильм "Next to Nothing" (Почти ничего), Польша;

Специальный приз жюри - фильм "Nirvana" (Нирвана), режиссер Асиф Ислам, Бангладеш;

Приз за лучшую режиссерскую работу – Jung Min Oh фильм "House of the Seasons" (Дом времен года), Южная Корея;

Гран-при за лучший фильм - фильм "Next to Nothing" (Почти ничего), Польша, Реж. Гжегож Дебовски;

Конкурс стран Центральной Азии и Тюркского мира

Приз за лучшее исполнение женской роли – Эльза Каримова, фильм "Гора влюбленных" (The Lovers’ Mountain) Татарстан;

Приз за лучшее исполнение мужской роли – Абылай Марат, фильм "Сделка на границе" (Deal at the Border), Кыргызстан;

Специальный приз жюри - "One of the Days When Hemme Dies", Турция;

Приз за лучшую режиссерскую работу - Аруан Анартай, фильм "Жоктау" (Joqtau) Казахстан;

Гран-при за лучший фильм - "Там, где танцуют Стерхи" (Where the White Cranes Dance) Республика Саха (Россия);

На торжественном закрытии выступили этно-фьюжн группа KhazaR, эстрадно-симфонический оркестр Aljazz, шоу-балет VIVAT, чьи номера стали ярким завершением недели киноискусства.

Напомним, учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает Министерство культуры и информации РК. Непосредственная организация кинофестиваля доверена Национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, при поддержке Акимата города Алматы.