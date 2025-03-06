Пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) объяснила, что массовые оповещения, полученные казахстанцами на мобильные телефоны, были результатом тестирования системы массового оповещения в случае чрезвычайных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz.

Оповещения были отправлены в рамках подключения города Астана к технологии Cell Broadcast.

"Данное оповещение проводилось в режиме тестирования. Просим не беспокоиться и доверять только официальным источникам информации", — говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство призывает граждан не паниковать и уточняет, что данное событие не связано с реальной угрозой, а является частью работ по улучшению системы экстренного оповещения населения.