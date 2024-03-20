  • 20 Марта, 19:45
  • BAIGENEWS

Стали известны некоторые подробности о крупном пожаре в Алматы

Сегодня, 19:38
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: МЧС РК

Крупный пожар потушили в цехе в Алматы. В МЧС сообщили некоторые подробности о произошедшем, передаёт BaigeNews.kz.

"Силами огнеборцев пожар локализован в 18:25, ликвидирован в 18:40 на уточнённой площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, сигнал о происшествии поступил в 17:10.

После появилось видео с места событий.

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