Стали известны некоторые подробности о крупном пожаре в Алматы
Сегодня, 19:38
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Сегодня, 19:38Сегодня, 19:38
30Фото: МЧС РК
Крупный пожар потушили в цехе в Алматы. В МЧС сообщили некоторые подробности о произошедшем, передаёт BaigeNews.kz.
"Силами огнеборцев пожар локализован в 18:25, ликвидирован в 18:40 на уточнённой площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, сигнал о происшествии поступил в 17:10.
После появилось видео с места событий.
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