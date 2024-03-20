  • 20 Марта, 19:45
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Появилось видео с места крупного пожара в Алматы

Сегодня, 18:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
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Фото: МЧС РК

В Алматы силы ДЧС борются с крупным пожаром, произошедшим предположительно в цехе. Огонь ликвидируют по повышенному рангу, передаёт BaigeNews.kz

Видео и фото с места происшествия поделились в МЧС РК.

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