Появилось видео с места крупного пожара в Алматы
Сегодня, 18:33
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Сегодня, 18:33Сегодня, 18:33
158Фото: МЧС РК
В Алматы силы ДЧС борются с крупным пожаром, произошедшим предположительно в цехе. Огонь ликвидируют по повышенному рангу, передаёт BaigeNews.kz.
Видео и фото с места происшествия поделились в МЧС РК.
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