Крупный пожар тушат в Алматы

С 17:10 силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют пожар в цехе по повышенному рангу, передаёт BaigeNews.kz.

На тушение и защиту соседних домов введены пожарные стволы. Автоцистерны установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды.

В ДЧС уточнили, что угроза распространения огня снята.