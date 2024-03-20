  • 20 Марта, 18:14
  • BAIGENEWS

Крупный пожар тушат в Алматы

Сегодня, 17:56
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

С 17:10 силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют пожар в цехе по повышенному рангу, передаёт BaigeNews.kz

На тушение и защиту соседних домов введены пожарные стволы. Автоцистерны установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды.

В ДЧС уточнили, что угроза распространения огня снята.

 

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