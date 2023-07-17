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Sports.kz Сегодня, 06:24
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Сегодня, 06:24
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Фото: Sports.kz

Стала известна зарплата американского новичка "Барыса" с опытом игры в НХЛ

Российский обозреватель хоккея Артур Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил зарплату американского новичка астанинского "Барыса" Джозефа ЛаБейта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По информации журналиста, годовая зарплата 30-летнего хоккеиста в казахстанском клубе составит 26 миллионов рублей (около 127 миллионов тенге — прим. Sports.kz).

"Зарплата новичка "Барыса", нападающего Джозефа Лабейта составит около 26 миллионов рублей в год", — пишет Хайруллин.

Напомним, "Барыс" официально сообщил о заключении контракта с Джозефом ЛаБейтом в начале июля. Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года. Американец имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге, где провел 13 матчей за "Ванкувер Кэнакс".

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Сегодня, 06:24
209
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