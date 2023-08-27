  • 27 Августа, 22:26
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Стала известна должность "героя" скандального видео из ущелья Мангистау

Сегодня, 21:39
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кадр видео Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
154
Фото: кадр видео

Стало известно, какую должность занимает мужчина, который выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Имя и должность вандала озвучили в пресс-службе акима Актюбинской области. Там сообщили, что на видео Манас Кошербаев — директор городского дома культуры казахского общества слепых.

 
 
 
 
 
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Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

В городском отделе культуры Актобе отметили, что директором он назначен с октября 2022 года.

"С 1 августа он находится в очередном трудовом отпуске. С 28 августа будет отозван в связи с увольнением работника временно исполняющего обязанности директора. По выходу на работу будет проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангистау и будут применены соответствующие меры согласно законодательству РК", — заверили в городском отделе культуры.

Напомним, вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай. Позже в мужчине на видео пользователи Сети узнали чиновника из Актобе.

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