Стала известна должность "героя" скандального видео из ущелья Мангистау
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Стало известно, какую должность занимает мужчина, который выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Имя и должность вандала озвучили в пресс-службе акима Актюбинской области. Там сообщили, что на видео Манас Кошербаев — директор городского дома культуры казахского общества слепых.
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В городском отделе культуры Актобе отметили, что директором он назначен с октября 2022 года.
"С 1 августа он находится в очередном трудовом отпуске. С 28 августа будет отозван в связи с увольнением работника временно исполняющего обязанности директора. По выходу на работу будет проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангистау и будут применены соответствующие меры согласно законодательству РК", — заверили в городском отделе культуры.
Напомним, вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай. Позже в мужчине на видео пользователи Сети узнали чиновника из Актобе.
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