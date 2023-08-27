Стала известна должность "героя" скандального видео из ущелья Мангистау

Стало известно, какую должность занимает мужчина, который выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Имя и должность вандала озвучили в пресс-службе акима Актюбинской области. Там сообщили, что на видео Манас Кошербаев — директор городского дома культуры казахского общества слепых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

В городском отделе культуры Актобе отметили, что директором он назначен с октября 2022 года.

"С 1 августа он находится в очередном трудовом отпуске. С 28 августа будет отозван в связи с увольнением работника временно исполняющего обязанности директора. По выходу на работу будет проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангистау и будут применены соответствующие меры согласно законодательству РК", — заверили в городском отделе культуры.

Напомним, вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай. Позже в мужчине на видео пользователи Сети узнали чиновника из Актобе.