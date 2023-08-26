  • 26 Августа, 22:03
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Разыскиваемым в Мангистау вандалом оказался чиновник от культуры из Актобе

Сегодня, 20:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео Сегодня, 20:24
Сегодня, 20:24
365
Фото: кадр из видео

Очередной случай вандализма зафиксировали на видео в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау. Мужчина с помощью молотка и предметом, похожим на отвёртку, вырезал надпись на скале. Видео попало в социальные сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Приехали туристам показать Ыбыкты Сай и Бозжыру. Но здесь, к сожалению, вандалы пишут свои имена на камнях, вообще позор", — возмущается автор видео.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

В мужчине на видео, который выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай, пользователи Сети узнали чиновника из Актобе. Появились подтверждающие комментарии.

Под постом сначала появился комментарий департамента полиции региона. Там сообщили, что по данному факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.

Сегодня же, 26 августа, с аккаунта отдела культуры и развития языков города Актобе также поступил ответ. Там подтвердили, что на видео, действительно, руководитель бюджетной организации. В настоящее время находится в трудовом отпуске. По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры.

Самое читаемое

Наверх