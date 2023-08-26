Разыскиваемым в Мангистау вандалом оказался чиновник от культуры из Актобе

Очередной случай вандализма зафиксировали на видео в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау. Мужчина с помощью молотка и предметом, похожим на отвёртку, вырезал надпись на скале. Видео попало в социальные сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Приехали туристам показать Ыбыкты Сай и Бозжыру. Но здесь, к сожалению, вандалы пишут свои имена на камнях, вообще позор", — возмущается автор видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

В мужчине на видео, который выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай, пользователи Сети узнали чиновника из Актобе. Появились подтверждающие комментарии.

Под постом сначала появился комментарий департамента полиции региона. Там сообщили, что по данному факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.

Сегодня же, 26 августа, с аккаунта отдела культуры и развития языков города Актобе также поступил ответ. Там подтвердили, что на видео, действительно, руководитель бюджетной организации. В настоящее время находится в трудовом отпуске. По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры.