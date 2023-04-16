Стала известна дата возвращения Головкина на ринг

Фото: np.kz

Автор американского Youtube-канала Fight Hub TV Маркос Вильегас спросил у промоутера Геннадия Головкина, Тома Леффлера, о будущем 41-летнего казахстанского боксёра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Вчера вечером говорил с Леффлером о том, что GGG взял "неопределённый" перерыв в боксе. Говорит, что понятия не имеет, откуда Эрик Моралес это услышал. Сказал мне, что чувствует, что GGG может вернуться летом", — написал Вильегас в Твиттере.

Напомним, недавно Геннадий Головкин принял решение освободить пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super. На данный момент казахстанцу принадлежит лишь титул IBO.