open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


inform.kz Сегодня, 20:08
123
Фото: inform.kz

Стала известна дата предвыборных теледебатов

Телевизионные дебаты между кандидатами в президенты Казахстана пройдут 11 ноября в эфире телеканала "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

"Мы говорим об этом заранее на самом старте агитации, чтобы у кандидатов была возможность заранее полноценно подготовиться", – приводит слова председателя ЦИК Нурлана Абдирова Telegram-канал Sailau 2022.

Напомним, в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты. За пост будут бороться шесть человек, среди них две женщины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы #ЦИК
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:08
123
Поделитесь:
Наверх