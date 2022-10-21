Стала известна дата предвыборных теледебатов

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Телевизионные дебаты между кандидатами в президенты Казахстана пройдут 11 ноября в эфире телеканала "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

"Мы говорим об этом заранее на самом старте агитации, чтобы у кандидатов была возможность заранее полноценно подготовиться", – приводит слова председателя ЦИК Нурлана Абдирова Telegram-канал Sailau 2022.

Напомним, в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты. За пост будут бороться шесть человек, среди них две женщины.