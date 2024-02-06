Стал известен новый соперник сборной Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола и Федерация футбола Армении достигли договорённости о проведении товарищеского матча, передаёт BaigeNews.kz.

По данным КФФ, игра состоится 7 июня в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Ранее команды встречались семь раз. Четыре раза победы одерживала сборная Армении, дважды побеждала команда Казахстана, один матч завершился вничью.

В рейтинге ФИФА сборная Армении располагается на 93-й позиции. Сборная Казахстана в конце 2023 года была на сотой строке.