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Стал известен новый соперник сборной Казахстана по футболу

Сегодня, 16:31
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kff.kz Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: kff.kz

Казахстанская федерация футбола и Федерация футбола Армении достигли договорённости о проведении товарищеского матча, передаёт BaigeNews.kz.

По данным КФФ, игра состоится 7 июня в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Ранее команды встречались семь раз. Четыре раза победы одерживала сборная Армении, дважды побеждала команда Казахстана, один матч завершился вничью.

В рейтинге ФИФА сборная Армении располагается на 93-й позиции. Сборная Казахстана в конце 2023 года была на сотой строке.

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