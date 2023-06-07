Стал известен новый собственник риддерской ТЭЦ

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Проблемная ТЭЦ в Риддере, на которой за прошедший отопительный сезон произошли три пожара и два взрыва, станет подразделением Усть-Каменогорских тепловых сетей и со временем полностью перейдет в коммунальную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар".

О начале юридических процедур сообщил аким региона Даниал Ахметов.

"Все хотят заработать суперприбыль, все хотят грести дивиденды, поэтому работать будем мы. Это подразделение войдет в состав Усть-Каменогорских тепловых сетей. Сегодня мы заключили договор. Есть юридические моменты, но мы уже реально зашли в эту станцию", - сказал аким.

На ТЭЦ работают порядка 130 человек. Они уже приступили к ремонту котлов.

"Перед нами стоит очень большая задача - практически перестроить ТЭЦ. Это включает в себя ремонт всех шести котлов, трёх турбин, вспомогательного оборудования, оборудования топливоподачи, гидрозолоудаления и золоотвала", - сообщил генеральный директор АО "Риддер-ТЭЦ" Игорь Михайленко.

Предварительно на весь объём работ понадобится свыше шести миллиардов тенге. Основной ремонт планируют завершить в середине сентября.