Стадо сайгаков погибло после столкновения с тепловозом

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

В Улытауской области 25 сайгаков погибли после столкновения с тепловозом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

20 января поступила информация, что в Жанаркинском районе вдоль железной дороги Шубарколь-Кызылжар лежат несколько туш сайгаков, отметили в ведомстве.

"При проверке данной информации инспекторами "Охотзоопрома" факт гибели 25 сайгаков подтверждён, материалы переданы в РОВД Жанааркинского района и зарегистрированы в ЕРДР. По информации следственных органов, причиной гибели сайгаков стало столкновении с тепловозом. Ведётся следствие", — сообщили в комитете.

19 января в 25-ти километрах к северу от посёлка Косколь Улытауского района обнаружено 51 туша сайгаков.

"При осмотре туш сайгаков установлено, что они погибли по естественным причинам в результате истощения после гона. На тушах следы отстрела отсутствуют. Решением комиссии туши сайгаков утилизированы путём сожжения на месте выявления. Составлен соответствующий акт, произведена видео- и фотофиксация", — сообщили в комитете.