Стабилизировать цены на продукты перед Новым годом поручил Смаилов

Фото: primeminister.kz

В цифровом офисе Правительства премьер-министр страны Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"С начала года социальные продукты подорожали на 22,3 процента, по итогам недели — на 0,2 процента. В частности, цены на лук выросли на 1,7 процента, капусту – на 0,9 процента, рис – на 0,8 процента, творог – на 0,7 процента, яйца и молоко – 0,5 процента. Наибольший рост цен на СЗПТ с начала года отмечается в Улытауской области (31,4 процента) и Астане (25 процента)", — сообщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

По его словам, в настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, их составы усилены. Арман Шаккалиев отметил, что из-за деятельности непродуктивных посредников через "4-5 колен" цены на розничную продукцию вырастают практически на 60 процентов. В этой связи региональные комиссии ориентированы на анализ схем оптовых поставок, логистики и складских цепочек, а также на принятие мер реагирования.

Кроме того, усилена работа с магазинами "у дома" в части контроля допустимой торговой надбавки (15 процентов) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по обеспечению внутреннего рынка страны собственными продуктами питания, форвардному финансированию производства овощей, контролю исполнения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей, получающих господдержку.

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов доложил о принятых мерах антимонопольного реагирования на факты необоснованного роста цен на продукты питания. Так, назначено пять расследований из-за злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных согласованных действий в отношении ряда птицефабрик, на рынках СЗТП вынесено 90 уведомлений оптовым поставщикам сахара, мяса курицы и молочной продукции, назначено 19 расследований в отношении производителей яиц, сахара, молочной продукции и торговых рынков.



Премьер отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов. В частности, пересмотрены подходы по "оборотной схеме": финансирование теперь направлено преимущественно на поддержку производителей, а не торговых сетей. Кроме того, перестроена и усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем, с бизнесом согласованы правила по утверждению предельно допустимых розничных цен, которые не будут ущемлять права производителей.

"До регионов доведены разнарядки по заключению контрактов как по овощам, так и по другим товарным позициям, наиболее подверженным колебаниям цен. Вместе с тем из-за формального подхода и неисполнения некоторыми регионами запланированных мер отмечается рост цен", — сказал Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр указал на необходимость в ускоренном режиме обеспечить заключение контрактов по овощам для сдерживания цен в межсезонье, а также оставшимся регионам – заключить договоры с сахарными заводами.

"Большое значение имеет системная работа по насыщению внутреннего рынка собственными продуктами питания и созданию условий для их хранения в период межсезонья. Нужны своевременные меры со стороны региональных комиссий по расследованию посреднических схем. Наша основная задача – обеспечить граждан товарами первой необходимости по доступным ценам", — подчеркнул он.

Подводя итоги совещания, Премьер-Министр поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.

"Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году – это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно", — подчеркнул Алихан Смаилов.

На совещании также были рассмотрены вопросы дальнейшей реализации проекта "G4 Сity" в Алматинской области. Премьер-Министр потребовал ускорить создание специальной экономической зоны на территории "G4 City", принять необходимые меры по утверждению генерального плана города и разработке градостроительных документов, а также актуализировать дорожную карту по реализации проекта в целом.