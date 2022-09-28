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m24.ru Сегодня, 17:38
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Фото: m24.ru

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию из-за мобилизации, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BBC.

"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или находится в поездке в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих путешествий", - говорится в заявлении посольства.

Там опасаются, что российские власти могут не признавать двойное гражданство России и США и отказать людям с такими документами в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать их на военную службу.

"Напоминаем гражданам США, что право на мирные собрания и свободу слова в России не гарантируется. Избегайте любых политических или социальных протестов и не фотографируйте сотрудников правоохранительных органов на этих мероприятиях. Российские власти арестовывали граждан США, участвовавших в демонстрациях", - предупредили в посольстве.

Ранее с призывом к своим гражданам покинуть Россию и не ездить туда выступили власти Болгарии, Польши и Эстонии.

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#США #Россия #мобилизация
Журналист
Сегодня, 17:38
36
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