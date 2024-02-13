Сроки государственных закупок планируют сократить в Казахстане

В Казахстане планируют сократить сроки государственных закупок. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр финансов Мади Такиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Законопроект по государственным закупкам находится на рассмотрении в мажилисе. Он проходит обсуждение. Действительно, вопрос острый. Над этим законопроектом мы начали дополнительно работать. Мы решили отказаться от вмешательства Комитета госаудита в деятельность, в сам конкурс. Хотим сократить сроки. Вы сами знаете, что с этим есть проблемы", - сказал Такиев.

По его словам, приоритетная задача – уделить внимание отечественным товаропроизводителям. Для того, чтобы малый и средний бизнес мог участвовать в закупках.

Также в законопроекте будет нормативный акт, где будет указан перечень всех товаров, обязательного малого и среднего бизнеса.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил упростить систему госзакупок.