Сроки государственных закупок планируют сократить в Казахстане
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В Казахстане планируют сократить сроки государственных закупок. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр финансов Мади Такиев, передаёт BaigeNews.kz.
"Законопроект по государственным закупкам находится на рассмотрении в мажилисе. Он проходит обсуждение. Действительно, вопрос острый.
Над этим законопроектом мы начали дополнительно работать. Мы решили отказаться от вмешательства Комитета госаудита в деятельность, в сам конкурс. Хотим сократить сроки. Вы сами знаете, что с этим есть проблемы", - сказал Такиев.
По его словам, приоритетная задача – уделить внимание отечественным товаропроизводителям. Для того, чтобы малый и средний бизнес мог участвовать в закупках.
Также в законопроекте будет нормативный акт, где будет указан перечень всех товаров, обязательного малого и среднего бизнеса.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил упростить систему госзакупок.
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