Нынешняя система закупок тормозит всё - Олжас Бектенов поручил упростить процедуры
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Кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.
Глава правительства подчеркнул, что действующие процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок, в результате замедляется реализация новых проектов и развитие экономики в целом.
"Здесь надо смело идти, так как нынешняя система закупок тормозит всё. Вокруг процедуры обжалования конкурсов появился целый нелегальный бизнес. Мы должны в корне изменить ситуацию, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу", - сказал Олжас Бектенов на совещании в правительстве.
При этом он акцентировал внимание на необходимости существенно повысить долю отечественных товаров в закупках с помощью стимулирующих механизмов. Это в том числе касается поддержки новых производств, которые ещё не налажены в Казахстане.
Олжас Бектенов поручил госорганам в кратчайший срок проработать с экспертами и бизнес-сообществом необходимые меры и включить их в законодательные поправки, которые находятся на рассмотрении в парламенте.
Председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов поддержал озвученные подходы и подтвердил готовность активно работать совместно с министерствами для их реализации.
На совещании также рассмотрены вопросы запуска единой цифровой платформы государственного управления QazTech и реформирования жилищной политики.
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