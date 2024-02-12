Нынешняя система закупок тормозит всё - Олжас Бектенов поручил упростить процедуры

Кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.

Глава правительства подчеркнул, что действующие процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок, в результате замедляется реализация новых проектов и развитие экономики в целом.

"Здесь надо смело идти, так как нынешняя система закупок тормозит всё. Вокруг процедуры обжалования конкурсов появился целый нелегальный бизнес. Мы должны в корне изменить ситуацию, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу", - сказал Олжас Бектенов на совещании в правительстве.

При этом он акцентировал внимание на необходимости существенно повысить долю отечественных товаров в закупках с помощью стимулирующих механизмов. Это в том числе касается поддержки новых производств, которые ещё не налажены в Казахстане.

Олжас Бектенов поручил госорганам в кратчайший срок проработать с экспертами и бизнес-сообществом необходимые меры и включить их в законодательные поправки, которые находятся на рассмотрении в парламенте.

Председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов поддержал озвученные подходы и подтвердил готовность активно работать совместно с министерствами для их реализации.

На совещании также рассмотрены вопросы запуска единой цифровой платформы государственного управления QazTech и реформирования жилищной политики.