  • 31 Августа, 18:26
  • BAIGENEWS

Срочников для службы в рядах госохраны начнут набирать с 1 сентября

Сегодня, 17:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
vecher.kz Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
296
Фото: vecher.kz

Начинается отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой  СГО РК.

По информации ведомства, с 1 сентября по 5 октября представители Службы государственной охраны будут проводить отбор кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.

"К молодым людям предъявляется ряд требований. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды", - сообщают в пресс-службе СГО.

Отмечается, что прошедшие отбор новобранцы СГО  будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы. Срочники будут участвовать в обеспечении безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, в церемониальных и протокольных мероприятиях, в охране эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан.

"Срочная служба в СГО РК дает возможность дальнейшего кадрового роста. По ее завершении желающие смогут продолжить службу по контракту, далее – стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов", - заключили в СГО.

Самое читаемое

Наверх