Срочников для службы в рядах госохраны начнут набирать с 1 сентября

Начинается отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой СГО РК.

По информации ведомства, с 1 сентября по 5 октября представители Службы государственной охраны будут проводить отбор кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.

"К молодым людям предъявляется ряд требований. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды", - сообщают в пресс-службе СГО.

Отмечается, что прошедшие отбор новобранцы СГО будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы. Срочники будут участвовать в обеспечении безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, в церемониальных и протокольных мероприятиях, в охране эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан.