Срочников для службы в рядах госохраны начнут набирать с 1 сентября
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Начинается отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой СГО РК.
По информации ведомства, с 1 сентября по 5 октября представители Службы государственной охраны будут проводить отбор кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.
"К молодым людям предъявляется ряд требований. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды", - сообщают в пресс-службе СГО.
Отмечается, что прошедшие отбор новобранцы СГО будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы. Срочники будут участвовать в обеспечении безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, в церемониальных и протокольных мероприятиях, в охране эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан.
"Срочная служба в СГО РК дает возможность дальнейшего кадрового роста. По ее завершении желающие смогут продолжить службу по контракту, далее – стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов", - заключили в СГО.
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