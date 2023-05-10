Средства Нацфонда будут использовать только на объекты общестранового значения

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Министерство национальной экономики разработало проект Бюджетного кодекса, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в ведомстве, документ повысит качество планирования бюджета, использования бюджетных средств, оперативного финансирования деятельности госорганов и обеспечение долгосрочной устойчивости государственных финансов.

Планируется, что новый Бюджетный кодекс будет более компактным, исключит неоднозначно толкуемые нормы. Будет усилен принцип бюджетирования, ориентированного на результат.

"Новая редакция Бюджетного кодекса будет направлена на создание более эффективной и прозрачной бюджетной системы Казахстана, реализации поставленных главой государства задач, конкретизации и четкого определения полномочий и ответственности участников бюджетного процесса, упорядочения бюджетных процедур, повышения результативности от вложенных бюджетных средств, а также обеспечения четкого государственного регулирования в бюджетной сфере", - говорится в пояснительной записке МНЭ РК.

К слову, средства Нацфонда возможно будет использовать только на объекты критической инфраструктуры и объекты общестранового значения.

Проект Бюджетного кодекса размещен для публичного обсуждения до 24 мая 2023 года.

Проект сопутствующих поправок на обсуждении до 30 мая 2023 года.