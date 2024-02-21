Среднюю зарплату работников торговли в Казахстане назвал Шаккалиев

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на расширенном заседании коллегии ведомства озвучил итоги отрасли за 2023 год, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В сферу торговли привлечено 36 процентов субъектов бизнеса, 1,5 миллиона человек обеспечены рабочими местами.

По экономическому вкладу в валовый внутренний продукт в 2023 году сфера торговли стоит на втором месте. Среднемесячный доход граждан, занимающихся торговлей, составил 309 993 тенге.

"Объём инвестиций в торговлю вырос на 23,6 процента по сравнению с 2022 годом и составил 853,2 миллиарда тенге. Внутренний товарооборот в 2023 году вырос на 20,3 процента и составил 61 триллион тенге. Индекс физического объёма торговли вырос на 5,7 процента по сравнению с 2022 годом", - сказал министр.

Внешняя торговля в 2023 году обеспечила рост на 3,2 процента и составила 139,8 миллиарда долларов. Экспорт несырьевых товаров и услуг вырос на 1,1 процента. При этом номенклатура несырьевого экспорта увеличилась на 141 позицию и достигла 3 375. География торговли расширена до 134 стран.