Средний ремонт дорог завершили на 48 улицах в Алматы

Средний ремонт дорог завершили на 48 улицах Алатауского района Алматы протяженностью 40 километров. Еще семь улиц микрорайона Шапагат протяженностью 6,5 километра планируют отремонтировать до конца года, передаёт BaigeNews.kz.

По заказу Управления городской мобильности Алматы в 2023 году в районе планировали провести средний ремонт 55 улиц протяженностью 46,5 километра.

На улице Шарипова от проспекта Райымбека до улицы Шугыла провели средний ремонт с обустройством тротуара. Ранее от жителей поступали многочисленные нарекания по состоянию дорожного полотна. Протяжённость улицы – 2 640 метров. Работы полностью закончены, восстановлены маршруты общественного транспорта.

Также завершен средний ремонт улицы Балкурай в микрорайоне Карасу. На одном из еженедельных приёмов граждан жители обратились с запросом на асфальтирование дороги. Ранее улица была не учтена в плане по среднему ремонту дорог. По заявке акимата района подрядной организацией Управления городской мобильности работы проведены.