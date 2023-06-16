Сразу 13 медалей завоевали казахстанцы в первый день ЧМ по рукопашному бою в Астане

В Астане стартовал чемпионат мира по рукопашному бою. В первенстве участвуют 312 спортсменов из 32 стран. Награды в дисциплине "Самооборона" уже разыграны. Казахстанцам достались 13 золотых медалей, передаёт BaigeNews.kz.

Среди женщин в возрастной категории 38-49 лет чемпионом стала Сая Жанаева (60 кг), в категории 18-37 лет победу праздновала Шынар Кенжебаева (70 кг). В весовой категории свыше 70 килограммов лидерство захватила Аида Хайруллина, на втором месте также казахстанка Евгения Смоленкова.

В виде 1+1 среди женских команд "золото" заработали Эмилия Ларионова и Сагыныш Асылбекова. Ещё одна казахстанская пара – Аида Хайруллина и Диана Жумагазиева заняли второе место.

Среди мужчин в возрастной категории старше 60 лет в абсолютном весе чемпионом стал Даулет Темирханов. В этой же возрастной категории среди спортсменов свыше 100 килограммов первое место занял казахстанец Бакытбек Баймуханбетов. Владимир Саакян из Казахстана - третий.

В возрастной категории 50-60 лет "бронза" у Сергея Бредихина и Алексея Беликова из Казахстана (вес до 85 килограммов).

В этой возрастной категории в весе свыше 110 килограммов чемпионом стал Сергей Вальтер. На третьем месте Шухрат Джураев из Узбекистана и Арман Ахашов из Казахстана.

Среди мужчин в возрасте 38-49 лет в весовой категории до 75 килограммов "золото" забрал наш соотечественник Медет Кожбанов. Второе место в этом весе занял также казахстанский спортсмен Андрей Тирёшин.

В этой возрастной категории в весе до 95 килограммов чемпионом мира - Кайрат Муканбеков.

В возрастной категории 38-49 лет в весе 110 килограммов лидер Махат Бекмуханбетов, на втором месте также наш соотечественник Кайдар Есенгалиев.

В весовой категории 105 килограммов среди мужчин в возрасте 18-37 лет чемпионом мира стал Тимур Шалов из Казахстана, его соотечественник Бек Насихатов на втором месте.

В возрастной категории 18-37 лет в весе до 90 килограммов на втором месте казахстанский спортсмен Айдын Умбетов. Третье место у Антона Савкова из Таиланда и Ардака Мадимухаметова из Казахстана.

В весовой категории 80 килограммов победу праздновал Санжар Жанбатыров, ещё один казахстанец Бахтияр Муратбек занял второе место.

В весовой категории 70 килограммов чемпионом стал Дмитрий Виноградов из России, казахстанский спортсмен Алихан Сеитов на втором месте. Третье место заняли Амир Ахмедов из Узбекистана и Адильжан Авакри из Казахстана.

17 июня состоятся бои в дисциплине “Поединок” среди женщин и мужчин во всех весовых категориях.