Спутниковое телерадиовещание восстановлено в Казахстане
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
148Фото: inform.kz
В Казахстане решена проблема со спутниковым телерадиовещанием, передаёт BaigeNews.kz.
"Спутниковое телерадиовещание восстановлено в 10 часов 11 минут 16 сентября. Приносим извинения за причененные неудобства. Команда АО "РЦКС" работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране. Продолжаются работы по восстановлению иных сервисов связи", — говорится в сообщении МЦРИАП.
В ведомстве отметили, что также ведутся работы по выявлению причины возникновения этой нештатной ситуации на КА "KazSat-3".
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