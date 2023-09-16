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Спутниковое телерадиовещание восстановлено в Казахстане

Сегодня, 10:52
АВТОР
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inform.kz Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: inform.kz

В Казахстане решена проблема со спутниковым телерадиовещанием, передаёт BaigeNews.kz.

"Спутниковое телерадиовещание восстановлено в 10 часов 11 минут 16 сентября. Приносим извинения за причененные неудобства. Команда АО "РЦКС" работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране. Продолжаются работы по восстановлению иных сервисов связи", — говорится в сообщении МЦРИАП.

В ведомстве отметили, что также ведутся работы по выявлению причины возникновения этой нештатной ситуации на КА "KazSat-3".

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