Казахстанские телеканалы пропали из эфира. В чём причина

Проблемы с ретрансляцией гостелеканалов возникли в Казахстане вечером 15 сентября. В Министерстве цифровизации объяснили причину нештатной ситуации, передаёт BaigeNews.kz

"В период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошёл разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных. Национальным оператором АО "Республиканский центр космической связи" совместно с разработчиком космического аппарата АО "ИСС имени Академика М.Ф.Решетнева" проводятся работы по восстановлению сервисов", - сказано в сообщении.

В АО "Казтелерадио" сообщили, что в связи с внештатной ситуацией на казахстанском спутнике KazSat-3 в пакетах OtauTV оказались недоступны не только казахстанские, но и часть зарубежных телеканалов.