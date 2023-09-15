Казахстанские телеканалы пропали из эфира. В чём причина
Сегодня, 22:43
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Сегодня, 22:43Сегодня, 22:43
251Фото: pxhere.com
Проблемы с ретрансляцией гостелеканалов возникли в Казахстане вечером 15 сентября. В Министерстве цифровизации объяснили причину нештатной ситуации, передаёт BaigeNews.kz.
"В период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошёл разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных. Национальным оператором АО "Республиканский центр космической связи" совместно с разработчиком космического аппарата АО "ИСС имени Академика М.Ф.Решетнева" проводятся работы по восстановлению сервисов", - сказано в сообщении.
В АО "Казтелерадио" сообщили, что в связи с внештатной ситуацией на казахстанском спутнике KazSat-3 в пакетах OtauTV оказались недоступны не только казахстанские, но и часть зарубежных телеканалов.
"В настоящее время АО "Казтелерадио" совместно с Центром космической связи проводит работы по восстановлению работоспособности KazSat-3. При этом государственные телеканалы, использующие KazSat-2, транслируются в штатном режиме. Все 567 радиотелевизионных станций принимают телевизионные каналы с резервного спутника KazSat-2 и вещают на всю территорию Республики Казахстан", - сказано в сообщении пресс-службы "Казтелерадио".
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