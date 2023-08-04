Спустя 3,5 месяца: Назначен новый аким Риддера
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На должность акима города Риддера в Восточно-Казахстанской области назначен Даулет Батырбаев, передает BaigeNews.kz.
Назначение Даулета Батырбаева подтвердили в пресс-службе акима ВКО.
Отметим, что в конце апреля скоропостижно скончался глава города Риддера Дмитрий Горьковой.
До настоящего времени обязанности градоначальника исполнял Дархан Косантаев.
Даулет Бахитович Батырбаев родился в 1976 году в Семее. В 1998 году учился в Государственном университете "Семей", в 2001 году – в Новосибирском гуманитарном институте. Специальность – экономика и менеджмент (экономист-бухгалтер), юриспруденция.
Работал методистом Новосибирского гуманитарного института в Семее. С 1999 года работал в бизнес-структурах.
Работу на государственной службе начал в Усть-Каменогорском управлении предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии в 2009 году.
Позже стал заместителем акима Меновновского сельского округа.
С 2011 по 2012 годы работал руководителем отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО. В июле 2012 года назначен заместителем акима Уланского района. С декабря 2014 года стал акимом района. В 2017 году переведен акимом Бескарагайского района.
Ранее курировал управление энергетики и ЖКХ ВКО.
Напомним, в конце апреля умер аким Риддера Дмитрий Горьковой.
Самое читаемое
- Дела семейные. Кто есть кто среди родственников акимов в Казахстане
- Аким Алматы Ерболат Досаев назвал тех, кто требует его отставки
- Алихан Байменов: Как починить машину госуправления Казахстана
- Замакима Уральска женился на актрисе и уехал в Голливуд
- Стоимость проезда в общественном транспорте поднимут в Петропавловске