Исполнять обязанности акима Риддера начал Дархан Косантаев

Косантаев родился 4 октября 1991 года в Восточно-Казахстанской области. В 2013 году окончил Восточно-Казахстанский Государственный Технический университет имени Д.Серикбаева и получил квалификацию бакалавр финансов. В 2017 году выпустился из КазГЮИУ.

Трудовую деятельность начал в 2013 году исполняющим обязанности главного специалистом в ГУ "Аппарат акима посёлка Усть-Таловка Шемонаихинского района".

В 2014 году — главный специалист в ГУ "Аппарат акима посёлка Усть-Таловка Шемонаихинского района".

В 2014-2015 годы — главный специалист ГУ "Отдел физической культуры и спорта Шемонаихинского района".

В 2015 году — главный специалист ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шемонаихинского района".