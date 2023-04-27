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  • Исполнять обязанности акима Риддера начал Дархан Косантаев
пресс-службы города Риддера Вчера, 10:04
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Вчера, 10:04
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Фото: пресс-службы города Риддера

Исполнять обязанности акима Риддера начал Дархан Косантаев

Дархан Косантаев приступил к исполнению обязанностей акима Риддера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Исполняющим обязанности акима города Риддера с 24 апреля 2023 года назначен заместитель акима Косантаев Дархан Дауренбекович", — говорится в сообщении.

Косантаев родился 4 октября 1991 года в Восточно-Казахстанской области. В 2013 году окончил Восточно-Казахстанский Государственный Технический университет имени Д.Серикбаева и получил квалификацию бакалавр финансов. В 2017 году выпустился из КазГЮИУ.

Трудовую деятельность начал в 2013 году исполняющим обязанности главного специалистом в ГУ "Аппарат акима посёлка Усть-Таловка Шемонаихинского района".

В 2014 году — главный специалист в ГУ "Аппарат акима посёлка Усть-Таловка Шемонаихинского района".

В 2014-2015 годы — главный специалист ГУ "Отдел физической культуры и спорта Шемонаихинского района".

В 2015 году — главный специалист ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шемонаихинского района".

В 2015-2017 годы — руководитель отдела поселковой инфраструктуры в ГУ "Аппарат акима посёлка Усть-Таловка Шемонаихинского района".

В 2017-2020 годы — заведующий сектора бухгалтерского учёта и отчётности, управления и мониторинга коммунальной собственностью ГУ "Отдел финансов Шемонаихинского района".

В 2020 году — руководитель ГУ "Отдел финансов Шемонаихинского района".

В 2020-2021 году — руководитель отдела по управлению персоналом ГУ "Аппарат акима города Риддера".

В 2021-2022 годы — руководитель аппарата акима города Риддера. 

С апреля 2022 по 23 апреля 2023 года был заместителем акима города Риддера.

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Вчера, 10:04
522
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