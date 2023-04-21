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Скончался аким Риддера Сегодня, 11:09
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Сегодня, 11:09
289

Скончался аким Риддера

Аким города Риддер Дмитрий Горьковой скоропостижно скончался, передаёт BaigeNews.kz. Ему было 39 лет. 

Информацию подтвердил глава Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов. На своей странице в Instagram он выразил соболезнования по поводу кончины Горькового. 

"Я выехал к его родителям в Усть-Таловку - его малую родину. Мы берём на себя все затраты по церемонии похорон и прощания", - написал Ахметов. 

Местные СМИ пишут, что причиной смерти акима Риддера стала остановка сердца.

Городом Горьковой руководил с 2020 года.

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Сегодня, 11:09
289
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