Скончался аким Риддера

Аким города Риддер Дмитрий Горьковой скоропостижно скончался, передаёт BaigeNews.kz. Ему было 39 лет.

Информацию подтвердил глава Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов. На своей странице в Instagram он выразил соболезнования по поводу кончины Горькового.

"Я выехал к его родителям в Усть-Таловку - его малую родину. Мы берём на себя все затраты по церемонии похорон и прощания", - написал Ахметов.

Местные СМИ пишут, что причиной смерти акима Риддера стала остановка сердца.

Городом Горьковой руководил с 2020 года.