Спрос на доллары резко вырос в Казахстане

Специалисты отмечают, что в октябре казахстанцы купили на 67% больше американской валюты, чем в сентябре этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DataHub_FCBK.

Сообщается, что в октябре нетто-продажи доллара (продажи минус покупки) в обменниках составили 193,8 миллиарда тенге. Это на 67% больше, чем месяцем ранее, и на 56% выше среднего уровня января-сентября 2023 года.

Как отмечают специалисты, интерес к доллару связан с ослаблением тенге, начавшемся в конце сентября.

"Собственно, часть спроса могли дать именно опасения на счёт дальнейшего падения тенге. Правда, пока такой подход себя не оправдал: средний курс доллара за ноябрь к сегодняшнему дню ниже, чем в сентябре", - считают аналитики.

Также сообщается, что в октябре спросом у казахстанцев пользовалась и другая иностранная валюта. На 17% вырос спрос на евро. Нетто-продажи евро составили 16,2 миллиарда долларов.

А вот от рублей казахстанцы предпочитают избавляться. Нетто-продажи оказались отрицательными – минус 6,1 миллиарда.