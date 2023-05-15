"Спрос будет жёсткий": Смаилов провёл совещание по ЖКХ, министры получили выговоры и предупреждения

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В среднем на 20 процентов планируется снизить износ инфраструктуры ЖКХ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz. об этом на республиканском штабе по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Он отметил, что для этого требуется отремонтировать более 145 тысяч километров инженерных сетей.

В этой связи в текущем году предусматривается поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учётом социально-экономической ситуации в регионах. Благодаря чему уже в этом году планируется отремонтировать свыше пяти тысяч километров инженерных сетей и повысить зарплату работникам сферы ЖКХ.

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи. В конце прошлого года были внесены изменения, которые увеличивают сумму компенсации и круг лиц, претендующих на нее. По итогам 1-го квартала 2023 года жилпомощь оказана 17 тысячам семей более чем на 372 миллиона тенге.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что совместно со Всемирным банком и международной компанией KPMG проведён технический аудит 56 теплоэлектростанций республики. По итогам составлен рейтинг, отражающий их техническое состояние и основные технико-экономические показатели. К концу мая завершится подготовка всеобъемлющего отчёта с планом мероприятий по капитальному ремонту.