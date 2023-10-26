Справки по недвижимости можно получить в приложении Kaspi.kz

В приложении Kaspi.kz в разделе "Цифровые документы" теперь можно получить следующие справки: О наличии/отсутствии недвижимости; О зарегистрированных правах и обременениях.

"По данным ООН, Казахстан занимает 8 место по индексу "Онлайн услуги". Казахстанцам не нужно куда-то ехать и стоять в очередях, чтобы переоформить автомобиль, поменять водительское удостоверение, зарегистрировать ИП, оформить государственное пособие, получить медицинские и социальные справки, и многие другие необходимые государственные услуги. И таких сервисов становится всё больше. Совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством юстиции РК и АО "НИТ" мы запустили еще одну новую цифровую услугу: предоставление справок по недвижимости онлайн. Спасибо государственным органам за возможность совместно развивать цифровые услуги и делать жизнь казахстанцев лучше"! - отметил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

"Сегодня через мобильные приложения выдано порядка 400 тыс. сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, что показало востребованность среди населения. Учитывая удобство данного функционала, за несколько кликов на телефоне, бесплатно можно получить справку о недвижимости, как на себя, так и на своего ребенка. В целях масштабирования данная информационная услуга доступна в приложении Kaspi.kz", - сообщил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков.

"Справки по наличию недвижимости считаются самыми востребованными среди казахстанцев. Граждане их получают на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile, а теперь у них есть возможность взять их в приложении Kaspi.kz. Рады, что благодаря совместным интеграциям, мы развиваем Govtech вместе и предоставляем дополнительные площадки для получения услуг", - сказал председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Новый сервис доступен в суперприложении Kaspi.kz в разделе "Цифровые документы/Справки". Подробнее о том, как получить справку о наличии или отсутствии недвижимости или справку о зарегистрированных правах и обременениях – смотрите в разделе Kaspi Гид.