Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу

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Изменен принцип формирования нацональных сборных команд, для этого введены поправки в действующее законодательство, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь в их составы будут включаться спортсмены, занявшие места с первого по восьмое на главных республиканских и международных соревнованиях года. Отметим, что ранее сборные формировались только из чемпионов и призеров.

Изменения затронули такие виды спорта, как бокс, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, биатлон, лыжные гонки, таеквондо WTF. В игровых дисциплинах действует тот же принцип, но в основную и резервную команды будут вызываться спортсмены, занявшие на главных республиканских и международных турнирах года места с первого по десятое.